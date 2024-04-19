Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çığ riski nedeniyle kapalı tutulan mezra yolu 5 ay sonra açıldı

        VAN'ın Başkale ilçesinde, kış mevsiminde yağan kar sonrası çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum Mezrasının yolu, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışmasıyla 5 ay sonra ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çığ riski nedeniyle kapalı tutulan mezra yolu 5 ay sonra açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ın Başkale ilçesinde, kış mevsiminde yağan kar sonrası çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum Mezrasının yolu, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışmasıyla 5 ay sonra ulaşıma açıldı.

        Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Yukarı Dallı Mahallesi'nin Doyum mezrasının yolu, kış mevsiminde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun belirli noktalarına çığ düşünce, ekipler çalışma yapamadı. Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan mezra yolu, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Van'da spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı
        Van'da spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı
        Van Valisi Balcı, Akdamar Adası'ndaki bakım ve restorasyon çalışmalarını in...
        Van Valisi Balcı, Akdamar Adası'ndaki bakım ve restorasyon çalışmalarını in...
        Van TSO, "K" türü yetki belgesi verme yetkisi aldı
        Van TSO, "K" türü yetki belgesi verme yetkisi aldı
        Van'da "Bilimsel-Mimari Gezi Programı" çalıştayı düzenlendi
        Van'da "Bilimsel-Mimari Gezi Programı" çalıştayı düzenlendi
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van'da evlat eylemi, 78'inci haftasında
        Van'da evlat eylemi, 78'inci haftasında