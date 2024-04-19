Van'da çığ riski nedeniyle kapalı tutulan mezra yolu 5 ay sonra açıldı
VAN'ın Başkale ilçesinde, kış mevsiminde yağan kar sonrası çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum Mezrasının yolu, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışmasıyla 5 ay sonra ulaşıma açıldı.
VAN'ın Başkale ilçesinde, kış mevsiminde yağan kar sonrası çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum Mezrasının yolu, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışmasıyla 5 ay sonra ulaşıma açıldı.
Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Yukarı Dallı Mahallesi'nin Doyum mezrasının yolu, kış mevsiminde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun belirli noktalarına çığ düşünce, ekipler çalışma yapamadı. Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan mezra yolu, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
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