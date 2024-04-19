Van'da spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı

Van'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van Valiliği'nin işbirliğinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Edremit'te bulunan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli kampüs alanına inşa edilen yatırımları inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, kentte spor adına güzel işler yaptıklarını söyledi.

Kentte, Spor Van Projesi'ni başlattıklarını belirten Balcı, "Güzel bir açılış için bir araya geldik. Amacımız her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı. Bunun için kentte 23 spor salonu, 13 yüzme havuzu ve 300 okula da voleybol ve basketbol sahası yaptık. Ayrıca okullara 50 milyon lira değerinde spor malzemesi dağıttık. Sporcu fabrikası yaptık ve 75 halı saha da yapıyoruz." diye konuştu.