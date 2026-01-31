Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki araçta hasara yol açtı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:14
        
        Muş'un Malazgirt ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara neden oldu.


        İlçede etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Çarşı merkezinde bir binanın çatısında biriken kar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

        Kar kütlesinin isabet ettiği araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

