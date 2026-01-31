Malazgirt'te çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki araçta hasara yol açtı
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara neden oldu.
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara neden oldu.
İlçede etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Çarşı merkezinde bir binanın çatısında biriken kar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Kar kütlesinin isabet ettiği araçta hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.