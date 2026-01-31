Muş'ta kardan dolayı 51 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kentte gece başlayan kar, yer yer etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle 51 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte belediye ekipleri de kaldırım ve sokaklarda çalışma yürüttü. Kültür Mahallesi'ndeki Vilayet Caddesi'nde bir binanın çatısından düşen kar kütleleri seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda araç hasar gördü.

