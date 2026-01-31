Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Muş'ta kardan dolayı 51 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Muş'ta kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:10
        Kentte gece başlayan kar, yer yer etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle 51 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte belediye ekipleri de kaldırım ve sokaklarda çalışma yürüttü.

        Kültür Mahallesi'ndeki Vilayet Caddesi'nde bir binanın çatısından düşen kar kütleleri seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda araç hasar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

