        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Başkale'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:45
        Başkale'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Van'ın Başkale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


        Belediye çalışanları, hava sıcaklığının düşmesi ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.


        Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.


        Ekipler, çalışmanın kış boyunca süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

