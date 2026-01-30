Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde kış güzelliği

        Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Muradiye Şelalesi kısmen dondu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:52
        Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde kış güzelliği
        Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Muradiye Şelalesi kısmen dondu.

        Metrelerce yükseklikten akan ve her mevsim farklı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelalenin çevresi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, karla bütünleşen manzaranın tadını çıkardı.

        Şelalenin buz tutan bölümleri ile karla kaplanan çevresi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

