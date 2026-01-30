Habertürk
        Van'da SAK timi, zorlu kış koşullarında göreve hazırlanıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, zorlu görevlere ve arama kurtarma çalışmalarına her an hazır olmak için her türlü hava koşuluna rağmen eğitim, tatbikat ve dalış faaliyetleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:10
        Van'da SAK timi, zorlu kış koşullarında göreve hazırlanıyor
        ORHAN SAĞLAM - Van'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, zorlu görevlere ve arama kurtarma çalışmalarına her an hazır olmak için her türlü hava koşuluna rağmen eğitim, tatbikat ve dalış faaliyetleri yapıyor.

        Kentte 9 yıl önce kurulan SAK timinde görev yapan ekipler, sorumluluk bölgesinde yer alan Van'ın yanı sıra Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Hakkari ileri de iç sular, barajlar, göller ve akarsularda kaybolan ve yardıma ihtiyaç duyanlar ile sel, su baskınları gibi afetlerde görev alıyor.

        Cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörü, bot operatörü, ilk yardım, karışım gazlı dalış eğitimleri alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma ve kaybolan kişilerin vaktinde müdahale edilerek bulunması için çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte görev yapan ekipler, zorlu kış koşullarında hareket kabiliyetlerini artırmak için eğitimlerine devam ediyor.

        Su altı ve üstünde suç delillerinin aranması ve bulunması konusunda da kritik görevler üstlenen tim, Van Gölü'nün derinliklerine dalarak zorlu görevler için hazırlıklarını sürdürüyor.

        - "Hem görev hem de eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

        Sualtı Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başcavuş Tolga Yazarel, AA muhabirine, her türlü hava koşullarında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Timde 6 dalgıcın görev aldığını belirten Yazarel, şunları kaydetti:

        "Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi Jandarma Genel Komutanlığının emriyle 2018 yılında Van'daki faaliyetine başladı. Tim olarak bugüne kadar Van ve çevre iller dahil olmak üzere 60 olaya müdahale edildi, 102 vatandaşa ait cansız beden ile birçok silah ve mühimmat bulundu. Van'ın yanı sıra Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Hakkari de sorumluluk sahamızda bulunmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı düştüğü esnada bize haber verilir. Tim komutanı tarafından personeline ön emir verilir ve görev malzemeleri alınarak 45 dakika içinde olayın meydana geldiği bölgeye hareket edilir."

        Olaylara karşı her zaman teyakkuzda olduklarını vurgulayan Yazarel, "Sualtı Tim Komutanlığı ekipleri olarak kışın eksi derecelerde yaz aylarında da bunaltıcı sıcaklar olmak üzere her türlü hava koşullarında 7 gün 24 saat esasına göre hem görev hem de eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

