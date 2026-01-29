Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da Sudan ve Suriye için yardım kampanyası

        Van'da Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nca Sudan ve Suriye halkı için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Sudan ve Suriye için yardım kampanyası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nca Sudan ve Suriye halkı için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

        Kentteki bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, yurt içi ve yurt dışındaki yardım çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

        Suriye'de uzun süredir insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirten Elibüyük, son aylarda artan ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

        Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Elibüyük, şunları kayetti:

        "Sıcak yemek dağıtımı ve temel gıda ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Battaniyeden gıdaya kadar birçok temel ihtiyacı karşılıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından hazırlanan yardım tırlarını bölgelere sevk ettik. Van'dan da yakın zamanda ısıtıcı, battaniye, gıda, ayakkabı ve bot bulunan yardım tırlarımızı bölgeye göndereceğiz. Gazze'de partner kuruluşlarla sıcak yemek, gıda ve su dağıtımı yaptık, çadır kentlerin kurulumunu gerçekleştirdik."

        Sudan'da da insani krizin derinleştiğini ifade eden Elibüyük, o bölgeye yönelik de çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        Buz pateni pisti yarıyıl tatilinde çocukların uğrak noktası oldu
        Buz pateni pisti yarıyıl tatilinde çocukların uğrak noktası oldu
        Muradiye'de gizli buzlanmadan dolayı tır devrildi
        Muradiye'de gizli buzlanmadan dolayı tır devrildi
        Van ve çevre illerde kar nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşılamıyor
        Van ve çevre illerde kar nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşılamıyor
        Doktor Didem, dondurucu soğukta 1,5 metre karda yürüyerek hastalara ulaşıyo...
        Doktor Didem, dondurucu soğukta 1,5 metre karda yürüyerek hastalara ulaşıyo...
        Van'da yıl başından bu yana 100 hasta kırsal mahallelerden alınarak hastane...
        Van'da yıl başından bu yana 100 hasta kırsal mahallelerden alınarak hastane...
        Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu
        Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu