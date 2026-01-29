Habertürk
        Van'da yıl başından bu yana 100 hasta kırsal mahallelerden alınarak hastaneye ulaştırıldı

        Zorlu kış şartlarının etkili olduğu Van'da, yıl başından bu yana yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerde mahsur kalan 100 hasta ambulans helikopter, kar üzerinde ilerleyebilen snowtrack ve paletli ambulanslarla evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:01
        Van'da yıl başından bu yana 100 hasta kırsal mahallelerden alınarak hastaneye ulaştırıldı
        Zorlu kış şartlarının etkili olduğu Van'da, yıl başından bu yana yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerde mahsur kalan 100 hasta ambulans helikopter, kar üzerinde ilerleyebilen snowtrack ve paletli ambulanslarla evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçiyor.

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, metrelerce karın olduğu bölgelerde paletli ve snowtrack ambulansların desteğiyle hastalara ulaşan ekipler, insanların güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmaları için fedakarca görev yapıyor.

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek yürüttükleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve Başhekim Suat Ökten'den çalışmaları hakkında bilgi alan Türkmenoğlu, AA muhabirine, Van'da zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin fedakarca görev yaptığını söyledi.

        Yolu kardan kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın çok yönlü bir koordinasyonla sağlandığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Sağlık ekiplerimiz, belediyeler ve Karayolları başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde. Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz hayat kurtarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızca son teknolojiyle donatılan ekiplerimiz, yalnızca Türkiye standartlarında değil dünya ölçeğinde örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyuyor. İlimizde 3 çelik paletli snowtrack, kar paletli pajero ve 7 adet 4x4 pajero ambulansımız bulunuyor. Ayrıca ambulans helikopterimiz sadece Van'a değil çevre illere de hizmet veriyor. Helikopterimiz yılbaşından bu yana 11 kez hastalar için havalandı. 2025'te bu sayı 208'i buldu. Bu rakamlar, Van'da sağlık hizmetlerinin ne denli güçlü ve organize şekilde yürütüldüğünün açık göstergesidir."

        Kentteki sağlık altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Türkmenoğlu, "İl genelinde halihazırda yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Hedefimiz, önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde bu kapasiteyi 6 bine çıkarmak. Bu kapsamda yeni hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık tesislerini hızla hayata geçiriyoruz. Şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan 800 yataklı yeni hastane binasını inşa ediyoruz. İlimizi bölgenin önemli bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        - "Tam donanımlı araçlarımızla hastalara ulaşıyoruz"

        İl Sağlık Müdürü Tosun ise kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan bölgelerdeki hastalara, paletli ve snowtrack ambulansların desteğiyle ulaştıklarını dile getirdi.

        Ekiplerin dondurucu soğuğa ve zorlu arazi şartlarına rağmen hayat kurtarmak için büyük özveri gösterdiğini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

        "Bölgemizde son yılların en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 3-4 metreyi geçmiş durumda. Bazen yollarımız ulaşıma kapanıyor. Zorlu şartlara rağmen 112 Acil Sağlık ile UMKE ekiplerimiz, AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon içinde sahada görev yapıyor. Kar paletli ambulanslarımız ve tam donanımlı araçlarımızla hastalara ulaşıyoruz. Son dönemde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen 100 hasta, kurtarma operasyonları sayesinde sağlık hizmetine erişti, gerektiğinde ileri merkezlere sevkleri sağlandı. İlimizin yanı sıra Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı'ya da hem hasta kurtarma hem de sevk noktasında destek veriyoruz. Hastaların yüzde 10-15'i bölge dışına sevk edilirken, yüzde 85-90'ı ilimizde tedavi ediliyor. Bu bizim için büyük bir başarı. Hekimlerimize, sahada ve hastanelerde gece gündüz, yaz kış demeden cansiperane çalışan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum."

