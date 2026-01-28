Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ekipleri ziyaret etti

        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde çığda arama kurtarma çalışmalarında görev alacak ve eğitim alan ekipleri ziyaret etti.

        Giriş: 28.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:47
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ekipleri ziyaret etti
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde çığda arama kurtarma çalışmalarında görev alacak ve eğitim alan ekipleri ziyaret etti.

        Olası afet durumlarında arama kurtarma çalışmalarına hızlı ve etkin şekilde katılım sağlanması amacıyla farklı illerden gelen AFAD personeline ilk etapta teorik eğitim verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından Van-Hakkari kara yolunda bulunan, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’ne götürülen ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu alanda uygulamalı eğitim aldı.


        Ekipleri ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ekiplerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Ülkenin birçok noktasında çığ riski bulunduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle arama kurtarma ekiplerimizin her an göreve hazır, bilgi ve donanım açısından güçlü olması hayati öneme sahip. AFAD bünyesinde verilen teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde personelimiz, olası bir çığda hızlı, güvenli ve etkin şekilde müdahale edebilecek kapasiteye ulaşıyor. Afetlere karşı hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Zor coğrafi şartlara rağmen fedakarca görev yapan AFAD personelimize teşekkür ediyor, yürütülen eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum."

