Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu

        Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde sahipsiz hayvanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla mama üretimi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde sahipsiz hayvanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla mama üretimi yapılıyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım Evi bünyesinde mama üretim tesisi faaliyete başladı.

        Tesiste, kamu kurumları ve lokantalardan toplanan yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülmesi çalışmalarına başlandı.


        Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, tesis sayesinde mama alım giderlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanacağını belirtti.


        Tesisi daha da geliştirerek mama üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Saraçer, "Üretilen mamalar hayvan sağlığı ve beslenme kriterlerine uygun şekilde denetleniyor. Sahipsiz hayvanların düzenli, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde beslenmesini sağlamak için çalışıyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak, mama maliyetlerini düşürmek, hayvan refahını artırmak ve israfı önlemek amacıyla tesisimizde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ek...
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ek...
        Van'daki kayak merkezi hafta içi de yoğun ilgi görüyor
        Van'daki kayak merkezi hafta içi de yoğun ilgi görüyor
        Van ve Bitlis'te 6 yerleşim birimine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Van ve Bitlis'te 6 yerleşim birimine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Vanlı Kore gazisi 'Lokman Hekim'e emanet 96 yaşındaki Kore Gazisi Tevfik Ge...
        Vanlı Kore gazisi 'Lokman Hekim'e emanet 96 yaşındaki Kore Gazisi Tevfik Ge...
        Van merkezli 3 ilde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, sahtecilik"...
        Van merkezli 3 ilde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, sahtecilik"...
        Van merkezli 3 ilde operasyon: 7 gözaltı
        Van merkezli 3 ilde operasyon: 7 gözaltı