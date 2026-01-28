Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde sahipsiz hayvanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla mama üretimi yapılıyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım Evi bünyesinde mama üretim tesisi faaliyete başladı.



Tesiste, kamu kurumları ve lokantalardan toplanan yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülmesi çalışmalarına başlandı.





Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, tesis sayesinde mama alım giderlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanacağını belirtti.





Tesisi daha da geliştirerek mama üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Saraçer, "Üretilen mamalar hayvan sağlığı ve beslenme kriterlerine uygun şekilde denetleniyor. Sahipsiz hayvanların düzenli, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde beslenmesini sağlamak için çalışıyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak, mama maliyetlerini düşürmek, hayvan refahını artırmak ve israfı önlemek amacıyla tesisimizde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.







