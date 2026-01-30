Van'da çığ nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde çığ nedeniyle yolu kapanan mahalledeki iki hasta ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağlık çalışanlarının hastalara ulaşmasına da yardımcı oluyor.



Bu kapsamda İran sınırında bulunan ve Başkale ilçesine 98 kilometre uzaklıktaki Sualtı mahallesinde kalp hastası olan 80 yaşındaki Bekir Kaya ile yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 17 yaşındaki Beyza Teker'in aileleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.



Mahalle yoluna çığ düşmesi nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale Şantiye Şefliği ekipleri, çığ riskine rağmen yola düşen kar yığınını temizleyerek ambulansların devam etmesini sağladı.



Zorlu şartlarda 5 saat süren çalışma sonucu mahalleye giden ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede güçlükle ilerleyerek hastalara ulaştı.



İlk müdahaleleri evlerinde yapılan 2 hasta, ambulansla Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

