        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da çığ nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:42
        Van'ın Başkale ilçesinde çığ nedeniyle yolu kapanan mahalledeki iki hasta ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağlık çalışanlarının hastalara ulaşmasına da yardımcı oluyor.

        Bu kapsamda İran sınırında bulunan ve Başkale ilçesine 98 kilometre uzaklıktaki Sualtı mahallesinde kalp hastası olan 80 yaşındaki Bekir Kaya ile yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 17 yaşındaki Beyza Teker'in aileleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

        Mahalle yoluna çığ düşmesi nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale Şantiye Şefliği ekipleri, çığ riskine rağmen yola düşen kar yığınını temizleyerek ambulansların devam etmesini sağladı.

        Zorlu şartlarda 5 saat süren çalışma sonucu mahalleye giden ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede güçlükle ilerleyerek hastalara ulaştı.

        İlk müdahaleleri evlerinde yapılan 2 hasta, ambulansla Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

