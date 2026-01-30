Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da ramazan ayı öncesi kasap, fırın ve marketler denetlendi

        Van'da yaklaşan ramazan ayı öncesinde kasap, fırın ve marketler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ramazan ayı öncesi kasap, fırın ve marketler denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da yaklaşan ramazan ayı öncesinde kasap, fırın ve marketler denetlendi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazanın yaklaşması dolayısıyla kasap, fırın ve marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

        Kentteki marketlere giden ekipler, sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

        Ekipler reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda denetimde bulundu.

        Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

        Market işletmecisi Ferhat Atacan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

        Ekiplerin marketlerde denetim yaptığını belirten Atacan, "Bu tür denetimler hem tüketici hem de marketlerin otokontrol sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli. Son kullanma tarihi geçen ürünler konusunda işletmecilerimizin daha hassas davranması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"

        Benzer Haberler

        Muradiye Şelalesi beyaz gelinliğini giydi
        Muradiye Şelalesi beyaz gelinliğini giydi
        Van'da SAK timi, zorlu kış koşullarında göreve hazırlanıyor
        Van'da SAK timi, zorlu kış koşullarında göreve hazırlanıyor
        Yolu çığ nedeniyle kapanan mahalledeki 2 hastayı, ekipler hastaneye ulaştır...
        Yolu çığ nedeniyle kapanan mahalledeki 2 hastayı, ekipler hastaneye ulaştır...
        Van'da çığ nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastalar ekiplerin çalışmasıy...
        Van'da çığ nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastalar ekiplerin çalışmasıy...
        Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
        Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
        Donan Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi
        Donan Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi