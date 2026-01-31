Habertürk
        Tematik Kış Kampı'na katılan üniversite öğrencileri Van'ın güzelliklerine hayran kaldı

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Sosyal Psikoloji Kampı" için Van'a gelen üniversite öğrencileri, kentin güzelliklerine hayran kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:06
        Tematik Kış Kampı'na katılan üniversite öğrencileri Van'ın güzelliklerine hayran kaldı
        Van'da organize edilen "Sosyal Psikoloji Kampı"na katılan 50 üniversiteden 120 öğrenci, 5 günlük etkinliğin ilk 3 gününde alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerin verdiği sosyal ve psikoloji temalı seminerlere katıldı.

        Şehit aileleriyle 1915'te Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan "Zeve Şehitliği"ne giderek şehitler için dua eden öğrenciler, programın dördüncü gününde Akdamar Adası, Van Kalesi, Seyir tepesi, tarihi Hüsrev Paşa Cami ve Külliyesi ile kentin simgelerinden olan kedi evini gezdi.

        Kentin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini yerinde gören öğrenciler, katıldıkları etkinlikler sayesinde farklı illerden gelen akranlarıyla yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal ortamlarını geliştirme imkanı buldu.

        - "Çok iyi imkanlardan yararlanıyoruz"

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden gelen Burakcan Öztürk AA muhabirine, Van'ın doğal güzelliklerini ve tarihi yapılarını çok beğendiğini söyledi.

        Arkadaşlarının da kendisiyle aynı duyguları paylaştığını ifade eden Öztürk, "Van'ın Doğu'nun Paris'i olduğunu burada kendimiz devletin imkanları sayesinde görmüş olduk. Projeyi yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Gençlik ve Spor Bakanlığımız her şeyimizi, aldığımız bilete kadar karşılıyor. Çok iyi imkanlardan yararlanıyoruz. Üniversite öğrencisiyiz. Sonuçta bu ülkenin de bir geleceği, gelecek nesliyiz, genciz aynı zamanda. Devlet bizi gezdiriyor, yeni yerler görmemizi sağlıyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Muhammed Çağrı Aydın ise kişisel gelişimlerine önemli katkıları olan programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

        "Gerçekten çok verimli geçti. Keşke bitmeseydi ama maalesef bitiyor her güzel şeyin bitişi oluyor. Van'da Akdamar Adası'nın ziyaret ettik, tarihini rehberlerden öğrendik. Edremit sahilde gezdik. Ulu Cami'yi ziyaret ettik. Van'ı kültür ortamıyla güzel bir şehir olarak buldum. İlk defa geldim. Kültürü yani doğal güzelliği bayağı iyiydi. Çok sevdik. Böyle projeler olması hem kişisel gelişimimiz hem de akademik başarımız bakımından çık önemli."

        Halil İbrahim Çetin de Van'da farklı etkinliklere katılma imkanı bulduklarını dile getirerek, "Birbirinden değerli uzman hocalarımızla bir araya geldik. Aynı zamanda Van'ın güzelliklerini görme imkanı bulduk. Van'ın doğa harikası yerlerini geziyoruz. Tarihi yerlerini, Van Gölü'nü, Edremit gibi ilçelerini gezdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

