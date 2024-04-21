Geleceğin yazılımcıları Van'daki Girişimcilik Merkezinde yetişiyor

ORHAN SAĞLAM - Van'da geçen yıl hayata geçirilen "Yazılım Van Projesi" kapsamında geleceğin teknoloji uzmanı olmak isteyen öğrenciler, alanında uzman eğitimciler tarafından yetiştiriliyor.

Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliğiyle, gençlerin teknolojiye uyum sağlamaları ve yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri amacıyla başlatılan "Yazılım Van Projesi" devam ediyor.

Projeden yararlanmak için başvuruda bulunan gençler arasında yapılan sınavda başarılı olan 40 öğrenciye, YYÜ'deki akademisyenler ve alanında uzman öğretmenler tarafından eğitimler düzenleniyor.

YYÜ İnnovan Girişimcilik Merkezinde yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka, mobil yazılımı, web yazılım, siber güvenlik, ağ ve sistem yönetimi konularında 8 aylık kursa tabi tutulan öğrencilerden başarılı olanlara sertifika veriliyor. Bu sayede iş bulma imkanı kazanan öğrenciler, yazılım alanında önemli projeler geliştirmek istiyor. - "Öğrencilerimizi uzman statüsüne getirmeyi hedefliyoruz" YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, gençlere ve öğrencilere hem girişimcilik konusunda hem de kariyerlerinde daha iyi noktalara gelmeleri için fırsat sunduklarını söyledi.

Kentin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini belirten Şevli, "Yapay zekanın hayatımıza bu kadar dahil olduğu bir süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İnnovan Girişimcilik Merkezini hayata geçirdik. 8 aylık eğitim sonucunda 40 öğrencimizi mezun ettik ve ikinci dönem için 40 öğrencimizin daha eğitimlerine başladık. Öğrencilere, mobil yazılım, web yazılım, siber güvenlik, ağ ve sistem yönetimi konularında dört sınıfta ders veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre 10 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü vurgulayan Şevli, şunları kaydetti: "Proje kapsamında haftada 16 saat eğitim alan öğrencilerimizi, mezun olduktan sonra alanlarına göre uzman statüsüne getirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimlere her bölümden öğrencilerin yanı sıra lise mezunu ya da farklı üniversite öğrencileri de başvuru yapabiliyor. Projeye yoğun ilgi var. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirerek, fikirlerini daha iyi noktaya taşımaları konusunda ulusal ve uluslararası fonlarla proje yazma eğitimleri veriyoruz. İlerleyen süreçlerde fikirlerini projeye dönüştürmeleri ve yatırımcı bulmaları konusunda bir zemin oluşturuyoruz. Kentte ve çevre illerdeki girişimcileri de merkezimize bekliyoruz. Girişimcilik merkezimizi 24 saat eğitim görebilecekleri hale getirmeyi planlıyoruz."

- "Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla projeye başladık" İnnovan Girişimcilik Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Kına da proje ile istihdama da katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. İlk grupta mezun olan 40 öğrenciyi işverenlerle buluşturduklarını anlatan Kına, bu öğrencileri ilerleyen zamanlarda çok iyi yerlerde göreceklerine inandıklarını vurguladı. Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Emre Biçek ise "Geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek ve teknolojiye ayak uydurmak için bu eğitimleri uygun gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın istihdam seferberliğine, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak adına kamu kurumlarını bir araya getirerek projeye başladık. Gençler yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.