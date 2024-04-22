Yüksekova'da kar nedeniyle kapalı olan yollarda çalışmalar devam ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, Pınargözü köyü ile Büyükçiftlik beldesindeki Varkavik Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.
Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.
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