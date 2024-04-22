Yüksekova'da kar nedeniyle kapalı olan yollarda çalışmalar devam ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.04.2024 - 21:44 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:44 facebook

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