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        Yüksekova'da kar nedeniyle kapalı olan yollarda çalışmalar devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:44 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:44
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        Yüksekova'da kar nedeniyle kapalı olan yollarda çalışmalar devam ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, Pınargözü köyü ile Büyükçiftlik beldesindeki Varkavik Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

        Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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