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        Ortaokul öğrencileri hazırladıkları 105 projeyi Van'da sergiledi

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılmaya hak kazanan öğrenciler hazırladıkları 105 projeyi sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:30
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        Ortaokul öğrencileri hazırladıkları 105 projeyi Van'da sergiledi
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        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılmaya hak kazanan öğrenciler hazırladıkları 105 projeyi sergiledi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde Mühendislik Fakültesinde dün açılan sergi ilgi gördü.

        Farklı illerden Van'a gelen öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, matematik, fizik, kimya, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ile yazılım alanında hazırladıkları projeleri tanıttı.

        Serginin düzenlendiği salonda stantları dolaşan vatandaşlar, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, AA muhabirine, "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ndeki projelerin büyük bir özveriyle hazırlandığını söyledi.

        TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen yarışmanın temel amacının, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya teşvik etmek olduğunu belirten Çavuş, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 4 bin başvuru aldık. Ön değerlendirmelerin ardından 105 proje sergilenmeye uygun görüldü. Öğrencilerimizin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, Türkçe, teknolojik tasarım ve yazılım alanındaki projeleri sergileniyor. Yoğun ilgi gören sergimiz yarın sona erecek. 16 birinci seçeceğiz. Birincilik ödülünü alan proje sahibi öğrenciler, 26-30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak. Çok başarılı projeler var."

        Sergiye Bitlis'ten katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Ali Emir Oruk ise "Kutup Sessizliği: Dergilerdeki Yeşil Reklamın İzinde" projeleriyle Türkiye finallerine katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Oruk, "Çalışmamızla küresel ısınmaya bağlı gerçekleşen buzul erimesine ve kutuplarda yaşayan canlılara dikkati çekmek istiyoruz. Beyaz reklam sloganıyla yola çıktık. Projeyi sınıf arkadaşım Berke Bakır ile hazırladık. Danışman öğretmenimiz Hasibe Unsu'nun çok desteğini aldık. Birinci olmayı amaçlıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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