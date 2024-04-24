Van'da düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Van Valisi Ozan Balcı Başkanlığında toplantıda, düzensiz göçle mücadelede yapılan çalışmalar ve alınan önlemler konuşuldu.

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