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        Van'da öğretmen ile öğrencisinin "oğlak" diyaloğu gülümsetti

        Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin sosyal meydaya yansıyan "oğlak" diyaloğu yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:48
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        Van'da öğretmen ile öğrencisinin "oğlak" diyaloğu gülümsetti
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin sosyal meydaya yansıyan "oğlak" diyaloğu yoğun ilgi gördü.

        Kırkgeçit İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Gürpınar, evine döndüğü sırada öğrencisi Berge'nin kucağındaki oğlakla yanına koştuğunu gördü.

        Aracını durduran Gürpınar'ın yanına gelen Berge, oğlağı göstererek, "Öğretmenim bakın bizim keçimiz oldu." dedi.

        Berge, öğretmeninin "Ne kadar güzel bir keçiymiş. Adı ne?" sorusuna, "İsmi Emrah" karşılığını verdi.

        Gürpınar'ın cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı bu ana ilişkin görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

        Kırkgeçit Mahallesi'nde görev yaptığını belirten Gürpınar, "Okuldan çıktıktan sonra aracımla eve dönüyordum. Bu sırada öğrencimin heyecanla yanıma koştuğunu gördüm. Keçilerinin bir oğlak doğurduğunu söyledi. İsmini sorduğumda 'Emrah' dedi. Gülümseten bir andı. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Kısa sürede büyük ilgi gördü." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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