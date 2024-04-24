Van'da öğretmen ile öğrencisinin "oğlak" diyaloğu gülümsetti
Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin sosyal meydaya yansıyan "oğlak" diyaloğu yoğun ilgi gördü.
Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin sosyal meydaya yansıyan "oğlak" diyaloğu yoğun ilgi gördü.
Kırkgeçit İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Gürpınar, evine döndüğü sırada öğrencisi Berge'nin kucağındaki oğlakla yanına koştuğunu gördü.
Aracını durduran Gürpınar'ın yanına gelen Berge, oğlağı göstererek, "Öğretmenim bakın bizim keçimiz oldu." dedi.
Berge, öğretmeninin "Ne kadar güzel bir keçiymiş. Adı ne?" sorusuna, "İsmi Emrah" karşılığını verdi.
Gürpınar'ın cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı bu ana ilişkin görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.
Kırkgeçit Mahallesi'nde görev yaptığını belirten Gürpınar, "Okuldan çıktıktan sonra aracımla eve dönüyordum. Bu sırada öğrencimin heyecanla yanıma koştuğunu gördüm. Keçilerinin bir oğlak doğurduğunu söyledi. İsmini sorduğumda 'Emrah' dedi. Gülümseten bir andı. Ben de sosyal medyadan paylaştım. Kısa sürede büyük ilgi gördü." diye konuştu.
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