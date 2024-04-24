Van'da öğretmen ile öğrencisinin "oğlak" diyaloğu gülümsetti

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin sosyal meydaya yansıyan "oğlak" diyaloğu yoğun ilgi gördü.

Kırkgeçit İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Gürpınar, evine döndüğü sırada öğrencisi Berge'nin kucağındaki oğlakla yanına koştuğunu gördü.

Aracını durduran Gürpınar'ın yanına gelen Berge, oğlağı göstererek, "Öğretmenim bakın bizim keçimiz oldu." dedi.

Berge, öğretmeninin "Ne kadar güzel bir keçiymiş. Adı ne?" sorusuna, "İsmi Emrah" karşılığını verdi.