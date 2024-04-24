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        Van'da geçen hafta 204 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 204 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:43
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        Van'da geçen hafta 204 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 204 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15-21 Nisan'da, jandarma ekiplerince 63 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 204 düzensiz göçmen yakalandı, 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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