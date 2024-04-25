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        Van'da kadınlar bahar şenliği etkinliğinde eğlendi

        Van'da düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katılan kadınlar, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışması yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:55
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        Van'da kadınlar bahar şenliği etkinliğinde eğlendi
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        Van'da düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katılan kadınlar, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışması yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

        Edremit Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eminpaşa Mahallesi'ndeki Fidanlık Aile Destek Merkezinde kadınlara yönelik bahar şenliği düzenlendi.

        Merkezde kurs gören ve mahallede yaşayan kadınların ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara ayran aşı ikram edildi.

        Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışmasının yapıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

        Yarışmalarda dereceye giren kadınlara tiyatro bileti ve hediyelerin verildiği etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

        Merkezin koordinatörü Müyesser Baytar, AA muhabirine, bahar şenliklerine kursiyerlerin ve mahalledeki kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Amaçlarının sadece kadınların el becerilerini geliştirmek olmadığını aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da gelişmelerine katkıda bulunmak olduğunu belirten Baytar, "Bugün düzenlediğimiz bahar şenliğinde kadınlar gönüllerince eğlendi. Kazananlara hediyeler verdik. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Merkezde okuma yazma kursuna katılan Sıdıka Baysal ise "Burada halay çektik, yarışmalara katıldık. Çok eğlendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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