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        Van'da projeleri ile dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"nde dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:40
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        Van'da projeleri ile dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi
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        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"nde dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde Mühendislik Fakültesinde dün açılan sergide öğrenciler hazırladıkları 105 projeyi sergiledi.

        Yapılan değerlendirmenin ardından projeleri dereceye giren öğrenciler için YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

        Burada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, öğrencilerin hazırladığı projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin bire bir katıldığı, yürütücüsü olduğu, öğretmenlerinin destek olduğu projeleri çok önemsediklerini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

        "Bugün de ödül törenindeyiz. Başvuru sayımız çok iyi. Bu anlamda projelere destek olan tüm Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Başından itibaren bunun belli planda değerlendirme süreci var. Akademisyen hocalarımıza da değerlendirme sürecinde katkı sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü her bir projenin değerlendirme süreci de hassasiyetle yapılıyor. Bu projelerde ödül almanız önemli ama en önemlisi katılmanız, buraya da gelip bu cesareti göstermeniz."

        Konuşmaların ardında projeleri ile dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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