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        Van'da karların erimesiyle Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

        Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:55
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        Van'da karların erimesiyle Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı
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        Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.

        İlçede havanın ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan sağanak, dere ve kanalların taşmasına yol açtı.

        Çaldıran Ovası'nın bir bölümü ile Yukarı Kuyucak Mahallesi yolunun sular altında kaldığı bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde de bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

        Vatandaşlardan Botan Özçelik, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu yıl ilçenin çok yağış aldığını söyledi.

        İlkbaharda karların erimesi ve yağışlarla ovanın su altında kaldığını belirten Özçelik, "İlçenin etrafı dağlarla çevrili. Oradaki karlar eriyor, su da kanallara geliyor. Bazı kanal ve nehirler taştı. Çaldıran Ovası göle dönmüş durumda. Bazı evler de su altında kaldı. Her yıl kurak geçiyordu ama bu senenin böyle yağışlı geçmesi aslında sevindirici." diye konuştu.

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