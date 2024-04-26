Van'da karların erimesiyle Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.

İlçede havanın ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan sağanak, dere ve kanalların taşmasına yol açtı.

Çaldıran Ovası'nın bir bölümü ile Yukarı Kuyucak Mahallesi yolunun sular altında kaldığı bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde de bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Vatandaşlardan Botan Özçelik, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu yıl ilçenin çok yağış aldığını söyledi.