Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Aslan, kurumun faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali ÇINAR ise bu yılın eğitim planı, engelli ve eski hükümlü proje başvuruları, çalışma hayatı ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaptı.