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        Van'da Ahmed-i Hani Enstitüsünün açılışı yapıldı

        Van'da Ahmed-i Hani Enstitüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:57 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:57
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        Van'da Ahmed-i Hani Enstitüsünün açılışı yapıldı
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        Van'da Ahmed-i Hani Enstitüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası sergi salonunda Ahmed-i Hani Enstitüsü'nün tanıtım toplantısının ardından, Nedim Odabaşı İş Merkezinde enstitünün açılışı yapıldı.

        Açılışta konuşan Ahmed-i Hani Enstitüsünün koordinatörü Necdet Takva, enstitünün kurulmasının kent adına önemli olduğunu ifade etti.

        Takva, şöyle konuştu:

        "350 yıl önce kendi kültürüyle dünyayı anlamaya çalışan Ahmed-i Hani'nin ayak izlerinin bulunduğu Van'da enstitüsünün koordinatörlüğünün açılışını gerçekleştirdik. Bu çalışmamızla önümüzdeki süreçte Kürt dili ve tarihi üzerine araştırma yapan birçok yazarın eserlerini bir araya toplayacağız. Aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinden de araştırmacıların bir başvuru noktası olma konusunda enstitüyü kurduk. Çabamız hiçbir anlayışın gölgesinde olmadan Ahmed-i Hani'nin öncülüğünde Kürt kültürünün tanıtımına katkı sağlamaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Enstitünün Merkez Koordinatörü Mahir Taha ise, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bizi bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Zor bir yola çıktık ve elimizi taşın altına koyduk." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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