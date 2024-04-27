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        Van'da kaçak keklik avlayanlara 83 bin 620 lira ceza uygulandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avladıkları 38 keklikle yakalanan 4 kişiye 83 bin 620 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:25 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:25
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        Van'da kaçak keklik avlayanlara 83 bin 620 lira ceza uygulandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avladıkları 38 keklikle yakalanan 4 kişiye 83 bin 620 lira ceza verildi.

        Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        Aramada, kafesler içinde 38 keklik ve tuzaklama malzemeleri bulundu.

        Keklik ve kafeslere el konuldu, kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 4 kişiye 83 bin 620 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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