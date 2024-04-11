Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Van'da son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akmaya başladı.

Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kışın buz tutan görüntüsü, yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şelale, bugünlerde de daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek karların erimesi ve yağmurun etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.