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        Van Emniyet Müdürlüğü kontrol ve denetimleriyle Van Gölü'nde güvenliği sağlıyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, tüm teknolojik imkanlarıyla Van Gölü'ndeki polis sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:19
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        Van Emniyet Müdürlüğü kontrol ve denetimleriyle Van Gölü'nde güvenliği sağlıyor
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, tüm teknolojik imkanlarıyla Van Gölü'ndeki polis sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişi sağlıyor.

        Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde her türlü yasa dışı olayın önlenmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen şehit Başkomiser Nihat Akbaş'ın adının verildiği kontrol botunun da envantere alınmasıyla hareket kabiliyetini artırdı.

        Yaz boyunca Van Gölü kıyılarında devriye görevi ve bilgilendirme faaliyetleriyle boğulma vakalarını önlemeye çalışan ekipler, gölde de botlarıyla tüm deniz araçlarını denetliyor, kaçakçılıkla mücadele ediyor.

        Deniz polisleri, ayrıca üreme döneminde inci kefalinin ve göl çevresindeki sulak alanlarda konaklayan kuşların korunmasına yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyor.

        Tam donanımlı kontrol botları, tecrübeli personeli ile suya atılan ceset veya delil niteliği taşıyan suç aletlerinin bulunmasında da önemli rol oynayan deniz polisi, aynı zamanda suda kayıp vakalarında da arama çalışmalarına katılıyor.

        - "Her türlü kaçakçılıkla mücadele ediliyor"

        İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri ile Su Altı Grup Amirliğinde görevli Komiser Oktay Karaoğlu, AA muhabirine, envantere yeni aldıkları botun 12 metre uzunluğunda ve 900 beygir gücünde olduğunu söyledi.

        Irak'ın Musul kentinde 2004'te düzenlenen terör saldırısında şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş'ın adının verildiği botun göldeki ilk seyrini şehit ailesi için yaptığını belirten Karaoğlu, gölde yaşanabilecek kazalara, arama kurtarma ve boğulma olaylarına anında müdahaleye hazır olduklarını dile getirdi.

        Van Gölü ve çevresindeki canlıların güvenliğini de yeni ekipmanlarıyla daha iyi sağlayacaklarını vurgulayan Karaoğlu, şunları kaydetti:

        "Şubemize tahsis edilen botumuz ile Van Gölü'nde başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadele edilecek. Av yasağının olduğu dönemde balıkçı teknelerinin denetimleri yapılacak olup inci kefalinin korunması için çalışmalar yürütülecektir. Gezinti teknelerinde daha güvenli seyahat için denetimler yapılacak, boğulma vakalarına karşı önleyici emniyet tedbirleri alınacaktır. Van Gölü'nde asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanında doğal hayatı korumak için gerekli çalışmalar yapılacaktır."

        - Şehit Akbaş'ın ailesi botla Van Gölü'nü gezdi

        Görev botuna ismi verilen şehit Başkomiser Nihat Akbaş'ın yakınları da botla Van Gölü'nü gezdi.

        Şehidin ağabeyi Lütfü Akbaş, bota kardeşinin isminin verilerek hatırasını yaşatmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Emniyet Müdürlüğümüz bize ve şehit ailelerine her konuda her türlü desteğini vermekte. Allah onlardan razı olsun. Kardeşim Şehit Nihat Akbaş'ın ismini taşıyan bot ile Van Gölü'nü gezdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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