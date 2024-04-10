Van'da ekiplerin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü

Çığı fark eden iş makinesi operatörü yaptığı manevrayla kar yığının altında kalmaktan kurtuldu.

İlçenin Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapandı.

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