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        Van'da ekiplerin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü

        Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:18
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        Van'da ekiplerin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü
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        Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü.

        İlçenin Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kapanan mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının tipinin de etkisiyle 3 metreye ulaştığı yolda yürütülen çalışma sırasında çığ düştü.

        Çığı fark eden iş makinesi operatörü yaptığı manevrayla kar yığının altında kalmaktan kurtuldu.

        Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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