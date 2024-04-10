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        İş makinesi operatörü, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

        VAN'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan Doyum Mezrası yolunda karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:05
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        İş makinesi operatörü, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        VAN'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan Doyum Mezrası yolunda karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü. Operatörün manevrasıyla iş makinesi kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

        Başkale ilçesinde yaşayanlar Ramazan Bayramı’na kar yağışı ile uyandı. Vatandaşlar, lapa lapa yağan yağışın altında mezarlıkları ziyaret etti, yakınları ile bayramlaştı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı. İlçenin Yukarı Dallı Mahallesi’nin Doyum Mezra yolu da kardan kapandı. Tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı mezraya giden Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İş makineleri mezra yolunda çalışma yürütürken çığ düştü. Operatör, iş makinesi ile ani manevra yaparak son anda kurtuldu. Mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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