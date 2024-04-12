Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarını çekiyor.

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