Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

        İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarını çekiyor.

        Havanın ısınması ve karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkat çekiyor.

        Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        Benzer Haberler

        Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan, hayatını kaybetti
        Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan, hayatını kaybetti
        Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
        Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
        Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Van'da ekiplerin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü
        Van'da ekiplerin çalışma yürüttüğü mezra yoluna çığ düştü
        Van Emniyet Müdürlüğü kontrol ve denetimleriyle Van Gölü'nde güvenliği sağl...
        Van Emniyet Müdürlüğü kontrol ve denetimleriyle Van Gölü'nde güvenliği sağl...