Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.
Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.
İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarını çekiyor.
Havanın ısınması ve karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkat çekiyor.
Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale, dron ile görüntülendi.
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