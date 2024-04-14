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        Van'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Van'da bir otomobilin, önünde seyreden otomobile ve bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:46
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        Van'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Van'da bir otomobilin, önünde seyreden otomobile ve bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Van-Erciş kara yolunda 58 ACH 762 plakalı otomobil, önce önünde seyreden 10 BEY 62 plakalı otomobile ardından da demir bariyerlere çarparak dik şekilde asılı kaldı.

        Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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