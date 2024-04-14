Van'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'da bir otomobilin, önünde seyreden otomobile ve bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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