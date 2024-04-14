Van'da ambulans helikopter 40 yaşındaki hasta için havalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kosta (kaburga) kırığı olan 40 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kosta (kaburga) kırığı olan 40 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde kosta kırığı tedavisi gören hastanın, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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