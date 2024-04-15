İranlı şarkıcı Moein konserinde izdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

İRANLI şarkıcı Moein Van'da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Kente gelen İranlılar, saatlerce konser alanına girebilmek için beklerken, yaşanan izdiham nedeniyle salonun cam kapıları kırıldı. Tehlikeye aldırış etmeyen İranlılar kırılan cam kapılar arasından, konser alanına geçmeye çalışırken ezilme tehlikesi geçirdi.

İran'da en çok dinlenen şarkıcı Moein, Van'da konser verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda sahne alan İranlı şarkıcı Moein konseri için polis ve özel güvenlik görevlileri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Van'da bulunan ve konser için gelen binlerce İranlı konserden saatler öncesinden salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanına girmek için saatlerce kapıda bekleyen İranlılar, konserin yapılacağı salonun önünde izdiham oluşturdu. Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların, içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.