İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı

DÜNYADAsadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, nesli koruma altında bulunan inci kefali, üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanamayacak.

Bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali için 3 aylık av yasağı, bugün itibarıyla başladı. Van Gölü Havzası'nda 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar, son kez ağlarını çekti. Yasak ile beraber 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlanamayacak. Bu süre içinde inci kefalleri, gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, tatlı sulara gidecek. Burada üremelerini gerçekleştiren balıklar tekrar Van Gölü'ne dönüş yapacak.