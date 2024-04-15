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        Van'da farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı

        Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 78 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:56
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        Van'da farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı
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        Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 78 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-14 Nisan'da gerçekleştirilen çalışmalarda 78 kişi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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