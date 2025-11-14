Muş'ta bir eve ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 21:19 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:19
        Muş'ta bir eve ateş açan 2 şüpheli, silahlarıyla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B'nin evine iki el ateş açılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalarda eve ateş açan şüphelilerin N.B. ve oğlu A.B. olduğu tespit edildi.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramada eve ateş açarken kullandıkları av tüfeği, kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 4 şarjör, 31 mermi ele geçirildi.

