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Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı 

DHA

VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yapılan üst aramasında, mont ve pantolon astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. 

VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yapılan üst aramasında, mont ve pantolon astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Balaban yol emniyet ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Şüpheli bir kişinin yapılan üst aramasında pantolon ve montun astarına dikilerek gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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