Gülaçar’dan ‘Marangozlar Sitesi’ müjdesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

Açıklamalarda bulunan Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının 2020 yatırım programına alındığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılacak olan sanayi sitemiz esnafımıza ve tüm Van’ımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Van milletvekillerimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’a ve Marangozlar Odasına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.