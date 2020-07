Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi ilçedeki ana ve ara yollarda asfalt serimi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin genelinde çalışma programı oluşturan Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç önceliğine göre asfalt serimi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor. Asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen her türlü talebi de yerinde tespit ederek değerlendiriyor.

Sanayi sitesi marangozlar mevkii ve Beyazıt Mahallesi Çiftçiler Sokakta çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "İlçemizin tamamında asfalt kaplama, yol bakım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları tespit ettik ve süratle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beyaz Masa ekibimiz ve belediyemizin bütün iletişim mecraları 724 vatandaşlarımızdan gelebilecek istek ve talepleri değerlendirmek adına faaliyet gösteriyorlar. Çalışmalarımızın temelinde halka hizmet, hakka hizmet düsturu yer alıyor. Bizim halkımız her şeyin en iyisine layık, bu minvalde gerekli her türlü çalışmayı yürütüyoruz’’ dedi.

