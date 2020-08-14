Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

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VAN,(DHA)- VAN´da polis ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı pankart hazırlama ve asma eyleminde bulunan, sokak olaylarına taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı kullandığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2020-08-14 10:42:00



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