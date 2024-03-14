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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de - Son dakika haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de

        Ekmek ve simit fiyatı Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay sonucu belirlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 14.03.2024 - 01:29
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        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
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        Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine yeni ekleme yapıldı.

        Buna göre "Ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır." maddesi eklendi.

        Fotoğraf: AA

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        Öte yandan “Ancak, Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.” maddesi eklendi.

        Yönetmelik yayımı ile birlikte yürürlüğe girdi.

        Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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