Kayseri'deki yangında 4 çocuk annesi öldü

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 2 katlı evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Fatma Yüce (44), hayatını kaybetti.

Yangın, dün öğle saatlerinde Akkışla ilçesi Şen Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çıktı. Fatoş Yüce ve ailesinin oturduğu evde henüz bilinmeyen çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, evin bir bölümünü kapladı. Bu sırada evde bulunan Fatma Yüce, güçlükle dışarı çıkabildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; 4 çocuk annesi Yüce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında 4 çocuğun ise okulda olduğu öğrenildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.