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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'deki yangında 4 çocuk annesi öldü

        Kayseri'de çıkan ev yangınında 4 çocuk annesi öldü

        Kayseri Akkışla'da 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 00:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:33
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        Kayseri'deki yangında 4 çocuk annesi öldü
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        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 2 katlı evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Fatma Yüce (44), hayatını kaybetti.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Yangın, dün öğle saatlerinde Akkışla ilçesi Şen Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çıktı. Fatoş Yüce ve ailesinin oturduğu evde henüz bilinmeyen çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, evin bir bölümünü kapladı. Bu sırada evde bulunan Fatma Yüce, güçlükle dışarı çıkabildi.

        İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Yüce, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; 4 çocuk annesi Yüce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında 4 çocuğun ise okulda olduğu öğrenildi.

        İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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