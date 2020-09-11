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Erciş´te maske takmayanlara sıkı denetim

DHA

Erciş´te maske takmayanlara sıkı denetim


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde polis ekipleri ve bekçiler koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Çarşı merkezinde maskesiz gezen ve maskesini arabada unuttuğunu söyleyen bir kişiye de yasağa uymadığı için 900 lira ceza kesildi.
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelge ile mesken dışındaki bütün alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, denetimler de sıklaştırıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile bekçiler çarşı merkezinde koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Van Yolu Caddesi'nde gerçekleşen denetimlerde, ekipler maskelerini yanlış takanları uyardı, maske takmayanlara da ceza kesti. Sıkı denetimlerin yapıldığı ilçede, vatandaşlar uygulamanın insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.
'MASKEMİ ARABADA UNUTTUM' DEDİ, CEZAYI YEDİ' 
Çarşı merkezinde süren denetimlerde maskesiz gezen bir vatandaşı gören polis ekipleri, neden maske takmadığını sordu. Maskesini arabada unuttuğunu fakat hemen yakındaki eczaneden alabileceğini söyleyen vatandaşa maske takma zorunluluğuna uymamaktan 900 lira para cezası kesildi. 
DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-09-11 12:34:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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