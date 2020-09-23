Gevaş'ta 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

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VanBitlis karayolu üzeründe jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde müzik kutusunun içerisinden 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında bulunan müzik kutusu içerisinde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

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