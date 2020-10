İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan '10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' açıklaması

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, '10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' nedeniyle bir açıklama yaptı.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ‘10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, insanın ruhsal ve bedensel varlığıyla bir bütün olduğunu belirterek, her zaman ve her yerde herkes için ruh sağlığı: daha fazla yatırım ve daha fazla erişim ruh sağlığının önemine değindi. Bu sene tüm dünya, milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkileyen korona virüs salgını nedeniyle küresel olarak eşi görülmemiş bir sağlık önceliği yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Dünya virüsü kontrol altına almak ve çözüm bulmak için mücadele ederken, yaşanan endişe, korku, izolasyon, sosyal mesafe ve kısıtlamalar, belirsizlik ve duygusal sıkıntıları artırmaktadır. Yaklaşık 450 milyon insan, dünya çapında sağlıksızlık ve engelliliğin önde gelen nedenleri arasında yer alan ruhsal bozukluklarla yaşamaktadır. (DSÖ Dünya Sağlık Raporu, 2001), her dört kişiden biri hayatlarının bir aşamasında ruhsal bir bozukluktan etkilenirken, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları, toplam küresel hastalık yükünün yüzde 13'ünü oluşturmaktadır. (DSÖ, 2012), Dünya Sağlık Örgütü (2018), tüm dünyada her 40 saniyede bir kişinin intihar ederek öldüğünü belirtiyor. Bu, her yıl intihar sonucu ölen 800 binden fazla insanı temsil ediyor ve bu, savaş ve cinayet nedeniyle ölenlerin toplamından daha fazla. Her intihar, aileleri, toplumu ve tüm ülkeleri etkileyen ve geride kalan insanlar üzerinde uzun süreli ve yıkıcı etkileri olan bir trajedi oluşturur. Bu kasvetli tablo, ruh sağlığına her zamankinden daha fazla öncelik verilmesini gerektiriyor. Mevcut küresel acil sağlık durumu altında hiç kimsenin ruh sağlığı hizmetinden mahrum bırakılmaması gerekir. İlimizde Mart 2020 tarihinden bu yana etkisini gösteren korona virüs salgın sürecinde erişilebilir ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanabilmesi için pandemi psikososyal destek planlama ve çalışmaları yapılmıştır” dedi.



Korona virüs döneminde herkes için erişilebilir ruh sağlığı çalışmaları

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilde psikososyal destek hizmeti verecek telefon hatları kurulmuş ve hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları ve kendileri ile sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. Sosyoekonomik sorunlar yaşayan bireyler, Vefa Sosyal Destek, SYDV, SED, İŞKUR, ŞÖNİM, AMATEMÇEMATEM, SHM, Korona virüs polikliniği ya da Çocuk İzlem Merkezi’ne yönlendirmeleri yapılmaktadır. Korona virüs ile mücadele kapsamında hatlar üzerinden psikososyal destek hizmeti veren 37 personelle (psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimci); korona virüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, ihtiyaç durumuna göre destek alınabilecek kurum ve kuruluş bilgisi ve yönlendirme hizmeti, çocuklara psikososyal destek, dezavantajlı gruplara psikososyal destek gibi konularında telefon hatları üzerinden hizmet verilmeye devam edilmektedir” diye konuştu.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Pandemi sürecinde müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimiz bünyesinde halka ve sağlık çalışanlarına ruhsal destek sağlanması amacıyla Psikososyal Destek Hatları oluşturulmuştur. İlgili hatlar üzerinden; sağlık personelimiz dezavantajlı guruplardan(yaşlı, gebe ve engeli 924 kişi olmakla beraber 191 kişiye de danışmanlık ve bilgi talebiyle hatlarımız aranarak hizmet verilmiş bununla beraber 2047 sağlık personeli aranarak Covid19 tanısı alınmış 472 sağlık personelinden 292 personellimiz haricinde korona virüs tanısı alınmış ya da karantinada olan 3 in 890 vatandaşımız aranarak danışmanlık hizmeti verilmiştir” şeklinde konuştu.

