İpekyolu Belediyesinden personel alımı

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik biriminde çalıştırılmak üzere 100 geçici işçi alımı yapacağını duyuran İpekyolu Belediyesi, personel alımını Noter huzurunda kura çekimi ile gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi, Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile 100 işçi alımı yaptı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden ilana çıkmak suretiyle 5 ay 15 gün süreyle 100 işçi alacağını duyuran İpekyolu Belediyesi, işçi alımlarını şeffaflık ilkesiyle gerçekleştirdi. Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde 1. Noter Başkatibi tarafından yapılan kura çekimine atama şartlarına haiz 3 bin 480 kişi katıldı. İpekyolu A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere 100 asil, 100 yedek çöp toplama işçisi belirlendi.



Kura çekimi canlı yayınlandı

Noter huzurunda kura çekimi ile gerçekleştirilen işçi alımları, belediyenin web sitesi üzerinden canlı olarak yayımlandı. İpekyolu Belediyesinin işçi alımları korona virüs (Covid19) tedbirleri dikkate alınarak yapıldı. Adaylar kura salonuna alınmadan önce ateşleri ölçüldü, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı. Maskesiz hiçbir adayın alınmadığı kura salonunda oturma yerleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen işçi alımlarına İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Doğan Nurses ile ilgili birim müdürleri de katıldı.

İpekyolu Belediyesi, Noter huzurunda belirlenen 100 asil ve 100 yedek çöp toplama işçisinin isimlerini ve işe giriş için gerekli evraklarını en kısa sürede belediyenin resmi web sitesi www.ipekyolu.bel.tr adresinde ilan edeceğini duyurdu.

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