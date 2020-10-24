Vali Bilmez, muhtarlarla bir araya geldi

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik Ali Paşa toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Gürpınar, Erciş ve Tuşba ilçelerinden gelen muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında ilk olarak muhtarları il genelinde alınan pandemi tedbirleri hakkında bilgilendiren Vali Bilmez, mahallelerde pandemi kurallarına uyulması için muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü söyledi. Bu süreci en az hasarla atlatmak için el birliğiyle çalışmak gerektiğine dikkat çeken Bilmez, muhtarların sorunları ve taleplerini dinleyerek not aldı.

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