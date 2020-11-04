Kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Kazadan yara almadan kurtulan mülteciler arkadaşlarını bırakıp karanlıktan faydalanarak araziye kaçtı

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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan mülteciler ise arkadaşlarını bırakıp karanlıktan faydalanarak araziye kaçtı.



Kaza, VanErciş karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belli olmayan 65 DD 026 plakalı Ford Transit marka minibüs, Erciş istikametine seyir halindeki Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışma sonucunda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 8 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kaza sonrası minibüsten yara almadan kurtulan mültecilerin karanlıktan faydalanarak araziye kaçtığı belirlendi. Polis kaçan mültecileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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