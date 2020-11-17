Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı

İHA

Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı

Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı, Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan Van’da üretilen Colorone ve Jaja markalı saç fiberi birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) Mehmet Abukan, Fahrettin Aydın ve Rıdvan Saltık tarafından kurulan İMT Kozmetik’te üretilen saç fiberi; Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail’e ihraç ediliyor. İŞGEM’de bulunan fabrikayı ziyaret eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Van İşadamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Işık; Mehmet Abukan, Fahrettin Aydın ve Rıdvan Saltık’a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Üretimle alakalı bilgiler veren 3 genç girişimci, Türkiye’deki saç fiberi eksikliğini göz önünde bulundurdukları için böyle bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren ortaklardan Mehmet Abukan, “20 yıldır kozmetik sektöründe aktif bir şekilde çalışıyoruz. Saç fiberinin tedariki konusunda ülkemizde zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Bir yurt dışı ziyaretimizde saç fiberi üretiminin ülkemizde yapabileceğimize karar verdik. Üretime bu şekilde başladık. 4 yıl önce üretime başladık ve şu anda da üretimimiz devam ediyor” dedi.
Ortaklardan Fahrettin Aydın da, Türkiye’de olmayan bir ürün olan saç fiberi ürettiklerini belirterek, “Ülkemizin bir eksiği olan saç fiberini burada üretiyoruz. 4 çeşit ürün olarak üretim yapıyoruz. Ürünümüzün yüzde 100 yerli olduğunu da ifade etmek isterim. Bizim ürün yelpazemizde bulunan fiberi 4 ürün olarak ve 2 farklı marka olarak üretiyoruz. Bu markaların ismi de Colorone ve Jaja. Şu an için 4 ürün olarak üretim yapıyoruz ancak ileri ki zamanlarda ürün yelpazemizi artırmayı düşünüyoruz. Şunu da belirtmek isteriz. Sağlık Bakanlığı onaylı olan ürünlerimizin insan sağlığı açısında hiçbir zararı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
Ürün satışı ve ihracatıyla ilgili bilgiler veren Rıdvan Saltık ise “Satışlarımızı özellikle korona virüs salgını sonrası daha çok internet üzerinden yapıyoruz. Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer alan adresimizden bize ulaşanlara ürünlerimizi rahatlıkla gönderiyoruz. Türkiye’de 81 ile aktif bir şekilde ürünlerimizi gönderiyoruz. Tüm eczanelerde ürünlerimiz bulunuyor. Yurtiçinin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail başta olmak üzere 10 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Üretimde müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. İnsanımız bizim için çok değerli, bizde bu kapsamda üretimimizi yapıyoruz. İnsanların bize olumlu dönüşü de bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
Firma yetkilileri gerçekleştirdikleri ihracata destek veren Van TSO Başkanı Necdet Takva ve VİŞAD Başkanı Ayhan Işık’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını ...
Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu asfaltladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu ...
Güzelsu Mahallesi'nin ismi değişti
YEREL HABERLER Güzelsu Mahallesi'nin ismi değişti
Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi
Tuşba Belediyesinden Şemsibey Mahallesi’ne park müjdesi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden Şemsibey Mahallesi’ne park ...
Atak Çaba’dan öğrencilere ‘24 Kasım’ jesti
YEREL HABERLER Atak Çaba’dan öğrencilere ‘24 Kasım’ jesti
Güzelsu Muhallesi’nin ismi ‘Hoşab’ olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Güzelsu Muhallesi’nin ismi ‘Hoşab’ olarak ...
Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi
Dededen kalma mesleğine çırak bulamıyor İsmet Usta 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
YEREL HABERLER Dededen kalma mesleğine çırak bulamıyor İsmet Usta 42 ...
Fedakar antrenör zihinsel engelli Naci'nin hayalini gerçekleştirdi Zihinsel engelli Naci, saz çalıp şarkı söylüyor
YEREL HABERLER Fedakar antrenör zihinsel engelli Naci'nin hayalini ...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası ...
4B Yazılım’dan web sitesi kampanyası
YEREL HABERLER 4B Yazılım’dan web sitesi kampanyası
Çaldıran Belediyesinin ektiği patatesin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin ektiği patatesin hasadına ...
Van’da kış tedbirleri toplantısı
YEREL HABERLER Van’da kış tedbirleri toplantısı
3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı İkinci kez intihar girişiminde bulunan kişiyi polis engelledi
YEREL HABERLER 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı İkinci kez ...
Erciş Belediyesinden çimlendirme çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden çimlendirme çalışması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için ...
Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı
“Soğuk Namlu” dizisi destek bekliyor
YEREL HABERLER “Soğuk Namlu” dizisi destek bekliyor
Vali Mehmet Emin Bilmez'den Kaf Gruba ziyaret
YEREL HABERLER Vali Mehmet Emin Bilmez'den Kaf Gruba ziyaret
Başkale´de 44 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale´de 44 kilo eroin ele geçirildi
Van kilimlerinin motifleri gelecek nesillere aktarılacak
YEREL HABERLER Van kilimlerinin motifleri gelecek nesillere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X